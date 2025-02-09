Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşırken, mücadelenin 34. dakikasında konuk takım sahadan çekilme kararı aldı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

İSTANBULSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI

Geçen sezon; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.

2023/24 sezonun 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

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FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.