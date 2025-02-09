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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Metin Korkmaz: Tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ya! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Metin Korkmaz: Tepkimiz Galatasaray'a değil, MHK'ya!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz tepkilerinin Merkez Hakem Kuruluna olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:51
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        "Tepkimiz G.Saray'a değil, MHK'ya!"
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        RAMS Park'ta oynanan müsabakanın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekilirken hakem Oğuzhan Çakır da bir müddet bekledikten sonra maçın tatil edildiğini duyurdu.

        Yapılan anonsun ardından stattan çıkan Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, aracına doğru giderken kısa bir açıklama yaptı.

        Korkmaz, takımın sahadan çekilmesinin nedeni olarak penaltı pozisyonunu işaret ederek "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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