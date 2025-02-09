Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç açıkladı! Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç açıkladı! Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Fakültelerine giriş kriterlerinin değiştiğini açıkladı. Bakan Tunç, "Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun. Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür." dedi.

        Bakan Tunç, niteliğe dikkat çekerek "Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "FAKÜLTEYE GİRİŞTE BAŞARI SIRALAMASI DA YÜKSELTİLDİ"

        Bakan Tunç'un yeni düzenleme ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

        "Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

        REKLAM

        Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı’nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

        Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

        Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!