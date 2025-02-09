Bakan Tunç açıkladı! Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun. Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür." dedi.

Bakan Tunç, niteliğe dikkat çekerek "Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun.



Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür.



Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 9, 2025

"FAKÜLTEYE GİRİŞTE BAŞARI SIRALAMASI DA YÜKSELTİLDİ"

Bakan Tunç'un yeni düzenleme ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

REKLAM

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı’nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.