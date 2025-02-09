Taner Rumeli: 'Deha', dönüşüm hikâyesi

SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha', bu akşam 19'uncu bölümüyle ekrana geliyor.

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

'Deha'da 'Karga' karakterine hayat veren Taner Rumeli, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini şöyle özetledi: 'Deha', bence bir dönüşüm hikâyesi. Tarihin başından beri akla kara- nın çatışması anlatılagelmiştir. ‘Deha’da da ‘Devran’ın içindeki akla - karanın çatışmasına şahit oluyoruz.

* 'Deha'da Karga lakaplı ‘Yusuf’ karakterini canlandırıyorsunuz. Projeye nasıl dâhil oldunuz? Oradan başlayalım…

‘Deha‘ projesi, ilk okuduğum günden beri çok beğendiğim, içinde olmak istediğim bir senaryoydu. ‘Karga‘ rolüne aday olmak ise benim için heyecan vericiydi. Yönetmenimiz Umut Aral ile de keyifli bir audition çektik. Daha sonra senaristimiz Damla Serim ile tanıştık ve hep beraber rolün hayal ettirdiklerini konuştuk. Demek ki herkes birbirine ikna oldu ve macera böyle başladı.

“BENİM BÜYÜDÜĞÜM KÜLTÜRLE BÜYÜMÜŞ OLMASI YAKIN HİSSETTİRDİ”

* Teklif geldiğinde karakterin sizin için en belirleyici özelliği neydi?

Adının ‘Karga’ olması dikkatimi çekti tabii... Kargaları hep sevmişimdir. Hikâyesini dinleyince de derin bir karakter yaratma fırsatım olduğunu düşündüm. Çünkü çok incelikle tasarlanmış bir karakterdi. Adını kendi kazanmış, nevi şahsına münhasır bir adam ‘Karga’... Benim büyüdüğüm kültürle benzer bir coğrafyanın kültürüyle büyümüş olması da ayrıca yakın hissettirdi diyebilirim.

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* ‘Karga’, kötü bir karakter aslında... Böyle bir karakterde kendinizi izlediğinizde ne hissettiniz?

Kötü demek doğru olur mu emin değilim aslında. Çünkü vicdanı olan bir karakter ‘Karga’... Karanlık demek belki daha doğru olur. Bazen ekranda gördüğüm karanlıktan ben bile geriliyorum.

* Peki çekimler nasıl ilerliyor, set ortamı nasıl? Çok yoğun ama keyifli ve çok şükür huzurlu bir set ortamımız var. “DÖNÜŞÜM HİKÂYESİ * 'Deha' izleyicilerine ne söylüyor? Diziyi sizin gözünüzden yorumlamanızı istesek… 'Deha', bence bir dönüşüm hikâyesi... Tarihin başından beri akla karanın çatışması anlatılagelmiştir. ‘Deha’da da ‘Devran’ın içindeki akla karanın çatışmasına şahit oluyoruz. ‘Devran’ gibi zekâsı yüksek ve farkındalığı gelişmiş birinin içinde çok daha derinleşen, etrafındaki herkesi etkileyen bir çatışmaya dönüyor bu. Bize de keyifli bir seyirlik çıkıyor. REKLAM “HER YAPTIĞIM ŞEYDE EĞLENCE ARAYAN BİRİYİM” *Dizide sizi ‘Karga’ karakteriyle çok sert, otoriter bir adam olarak izliyoruz. Peki gerçek hayatta Taner Rumeli nasıl biri? Sert tarafları var mı? Vardır ama sakin tarafları baskındır. Ben hem çok sabırlı hem de çabuk sinirlenen biriyim. İnanın hangisini ne zaman yapıyorum ben de tam olarak çözemedim. Şaka bir yana ben gerçekten her yaptığım şeyde eğlence arayan biriyimdir. Gülmeyi, güldürmeyi de çok severim. *'Deha'nın son bölümlerinde ‘Karga’nın başı dertteydi, hapse girdi. Bundan sonra ‘Karga’ ile ilgili bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Karakterle ilgili izleyiciler neler görecek? Bunlar hep sürpriz... “ZAMANLA YARIŞMAK HAYATTAKİ EN ZORLU YARIŞ” * Kariyerinize 2007'de 'Bizim Evin Halleri' adım attınız diye biliyorum. Yaklaşık 18 yıllık kariyerinizde sizi en zorlayan şey neydi? Kolay gelen şeyleri anlatmak daha kısa sürebilir belki. Bizim mesleğimiz zor bir meslek... Dünyanın her yerinde bu böyle. Hayatınızın neredeyse tamamı maddi - manevi birçok sınavdan tekrar tekrar geçmeyi gerektiriyor ama bizim ülkemizde maalesef buna ek çok uzun çalışma saatleri var ve bu aslında tepeden tırnağa herkesi çok zorlayan bir durum. Çünkü zamanla yarışmak hayattaki en zorlu yarış sanırım. REKLAM *Oyuncu olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Bir şekilde öğretmen olurdum diye düşünüyorum hep. “ŞENER ŞEN İLE OYNAMAK İSTERİM” *Türkiye’de mutlaka “Beraber rol almak isterim” dediğiniz bir oyuncu var mı? Çok var. Türkiye oyunculuk kalitesi 7'den 70'e çok çok yüksek bir ülke. Tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Türkiye’de beraber çalışmak istediğim tanıdığım ya da tanımadığım onlarca meslektaşım vardır ama Şener Şen ile oynama hayalini ayrı bir yere koyabilirim.