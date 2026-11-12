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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'taki tüfekli saldırının şüphelileri kamera kayıtlarıyla yakalandı

        Kahramanmaraş'taki tüfekli saldırının şüphelileri kamera kayıtlarıyla yakalandı

        Kahramanmaraş'ta telefon satış mağazasına tüfekle ateş eden iki şüpheliden biri, delil bırakmamak için boş kovanları topladı. Polis, 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelileri yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Kahramanmaraş'ta iki kişi bir telefon satış mağazasına tüfekli saldırı düzenledi. Şüphelilerden biri delil kalmaması için boş kovanları toplarken, saldırının ardından kaçan iki kişi polisin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.

        BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ KOVANLARI TOPLADI

        Olay, gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon satış mağazasının önüne gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri elindeki tüfekle iş yerine ateş etti. Diğer şüpheli ise boş kovanları toplayarak olay yerinden kaçtı.

        20 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

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        Güvenlik kameralarına yansıyan saldırının ardından polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri ile şüphelilerin kaçış güzergahındaki kameraların kaydettiği 20 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, ateş eden kişinin E.H. (18), boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin olayın ardından kıyafetlerini değiştirdiği de tespit edildi.

        Adresleri belirlenen iki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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        #Dulkadiroğlu
        #tüfekli saldırı
        #haberler
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