Şehit babası evladıyla böyle vedalaştı: Seninle gurur duyuyorum oğlum Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın babası İbrahim Aslan, evladıyla tabutu başında "Seninle gurur duyuyorum oğlum" sözleriyle vedalaştı. Bir diğer şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası baba Süleyman ile anne Hatice Gün, şehit oğullarına tabutunu öperek veda etti

Şehit oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, “Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun” diye seslendi.

METANETİYLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 29 yaşında şehit olan Aslan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen baba, metanetiyle Türkiye’ye örnek oldu. Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi. REKLAM

TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs noktasına sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan diğer askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, memleketi Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası baba Süleyman ile anne Hatice Gün, şehit oğullarına tabutunu öperek veda etti.