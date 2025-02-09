Can adında bir oğulları bulunan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırmıştı. İkili, aralarındaki aşk bitmiş olsa da birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmediğini boşanma davasına el ele gelerek gözler önüne sermişti.