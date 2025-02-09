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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu! | Son dakika haberleri

        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!

        Antalya'da bir eğlence mekanında hesap kavgası çıktı. Olayda hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:51
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        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
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        Antalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç (25) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam bir eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden 3'ü eğlendikten sonra hesaba itiraz etti.

        İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen 3 kişi iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, küfretti. Bunun üzerine çıkan kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralandı.

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        İŞLETME SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Şüpheliler ile işletme sahibi gözaltına alındı.

        Şüpheliler ifadelerinde Volkan Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını savunup, suçlamaları reddetti. Jandarma bıçakta parmak izi ve delil incelemesi başlattı. İncelemenin ardından Bolkaç'ı bıçaklayan belirlenecek.

        Evli ve 2 yaşında kızı olan Volkan Bolkaç'ın, cenazesi memleketi Uşak'ta defnedilecek.

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