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        Haberler Gündem Güncel Boğaz'da aranan kayıp kardeşlerden Velat şüphesi! | Son dakika haberleri

        Boğaz'da aranan kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!

        İstanbul'da Kadıköy Sahili'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden Velat Can'a ait olduğu değerlendiriliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:10
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        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
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        Kadıköy Sahili'nde öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset Deniz Polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can’a ait olduğu düşünülüyor.

        Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

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        ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

        Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.

        Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can’a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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