İbrahim Yıldız yazdı: "Genç Semih neden oynatılmadı?"

Beşiktaş, Rizespor’a, 4 Fatih Karagümrük'e ise 3 gol attı. Üst üste oynadığı iki maçta atılan 7 gole karşın, kalesini de gole kapadı.

Yeni teknik direktör Fernando Santos, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez taraftarın önüne çıktı. Beşiktaşlılar tribünleri doldurmuştu. Santos’lu Beşiktaş’ı merak ediyorlardı doğal olarak.

Sezon başından bu yana, beşinci teknik direktörle yoluna devam edecek olan Siyah-Beyazlılar aldıkları 3 puanla oldukça mutlu.

Beşiktaş her yeni teknik adamla sahaya çıktığında galip gelmiş. İlginç bir istatistik.

Karagümrük maçı Fernando Santos kadar takım adına da önemliydi.

Herkesin merak ettiği ise, nasıl bir oyun ve kurgu olacaktı.

Öncelikle şunu gördük. Santos, savunmada daha dikkatli ve temkinli bir taktik denedi. Kenarları kullanarak golü bulmak istedi. Sağ ve sol bek ataklarda olmayınca işi zorlaştı.

Siyah-Beyazlı takım heyecan ve istek olarak olumlu işaretler verdi. Oyuncular yeni hocanın kazanma arzusunu içselleştirmişler. Özgüvenleri yüksekti. Rize karşısında alınan galibiyet yeni bir sayfa açılacağı işaretini vermişti açıkçası.

Karagümrük ayağa iyi top yapan, teknik becerisi yüksek oyunculardan oluşan bir ekip. Şota’nın sorumluluk almasından sonra iyi futbol oynamaya başladılar. Orta alanı kalabalık tutup, genç oyuncu Can’la tehlikeli akınlar geliştiriyorlar.

Sorunları ise son vuruş becerisinde eksik kalmaları. Yoksa, Beşiktaş karşısında oynadıkları açık futbolla olumlu diyebileceğimiz pozisyonlar buldular. Hatta, maçın ikinci yarısına iyi başladılar. Oyun üstünlüğü sağladılar. Genelde topa daha çok sahip oldukları rakamlara yansıdı. Elbette, bu istatistikler sonuca etki yapmıyor.

Beşiktaş’ın yetenekli isimleri, yakaladıkları fırsatları değerlendirince Fatih Karagümrük'ün çabası boşa gitti.

Siyah-Beyazlılar kötü gidişin ardından, artık bu iş böyle olmaz dercesine sahaya karakter koyuyor. Daha fazla koşuyorlar. Mücadeleden kaçmıyorlar.

İlk yarı 3 net gol pozisyonu bunun somut göstergesi. Cenk ve Salih’in direkten dönen topları oyuncular için şanssızlıktı. Kaleci Emre ile karşı karşıya kalan Gedson’un kaçırdığı gol ise beceriksizlikti.

Karşılaşmada gol perdesini genç oyuncu Semih açtı. Zor durumda attığı şut ağlarla buluştu. Semih, sezonun geri kalan bölümünde adından çok daha fazla söz ettirecektir. Yetenekli olduğu ortada. Hızlı, güçlü ve teknik özelliklerinin yanı sıra gol becerisi de var.

Asıl soru ise, bu genç oyuncu bugüne dek neden ilk 11’de oynatılmadı? Altyapı antrenörü Serdar Topraktepe olmasa Semih’i göremeyecektik. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay genç Semih’i görmezden gelmiş anlaşılan.

Semih, Rashica ve Gedson’un golleri ile 3 puan alan Siyah-Beyazlılar gelecek adına umutlu. Yeni teknik direktör Santos işbaşı yapalı 3 gün oldu. Portekizli çalıştırıcıya zaman vermek gerekiyor.

Beşiktaş yönetimi, ara transferi iyi değerlendirmek zorunda. Öncelikle savunmanın eksikleri çok. Bir de mutlak santrafor.