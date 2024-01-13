Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı

Türkiye 9 şehidimizin şehadet haberi ile yasa büründü. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki yaşanan çatışmada acı haberler geldi.

NİĞDE'YE BABA OCAĞINA ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı.

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Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak. KAHRAMANMARAŞ'A 2 ŞEHİDİMİZİN ATEŞ DÜŞTÜ Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi. REKLAM

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi. ADIYAMAN'A ACI HABER ULAŞTI Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman’da yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi. Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.