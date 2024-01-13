Türkiye'nin dört bir yanına düşen acı haberin ardından her yerde olduğu gibi Dolmabahçe'de de tribünler buruktu. İmzayı atıp ayağının tozuyla yeni takımını Rize'de tribünde izleyen Fernando Santos, öğrencileriyle 3 günlük mesainin ardından Tüpraş Stadyumu'nun kulübesindeydi.

Dolu tribünler önünde yeni hocasıyla istekli başladı Beşiktaş. Sonrasında oyun zaman zaman dengelense de gol fırsatları bulan siyah-beyazlılardı. Rashica, Cenk Tosun ve Gedson fileleri bulamazken Beşiktaş bu sezon en fazla gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı oynayarak soyunma odasına girdi.

İkinci yarıda da benzer bir oyun vardı ancak artık bir çilingir gerekiyordu. Rize'deki farklı galibiyetin kahramanları bu kez sıralamayı değiştiler. Kartal'ın parıl parıl parlayan genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 62. dakikada yine net bir vuruşla Santos'un gala gecesini hareketlendirdi.

Hemen 3 dakika sonra ise Rashica yine klas bir vuruşla Karagümrük'ün gardını iyice düşürdü. 90+2'de ise unutulan Rebic'in asistinde vatandaşı Santos döneminde çok şey beklenen Gedson'a dokunmak kaldı.

Dolmabahçe'de üst üste 3 yenilginin ardından Fernando Santos dönemi 3 gollü galibiyetle başladı. Galibiyet dışında da gelecek için umut veren anları izledik. Elbette değişim birden olmayacak. Bu yolda daha yapılacak çok iş var. Ama Rize maçından beri, yani Santos imzayı attığından bu yana takımdaki ölü toprağının kalktığını söylemek mümkün. Semih'in kattığı enerji ise sezonun en büyük kazanımı...