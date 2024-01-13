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        Haberler Gündem KRİTİK ZİRVE! Son dakika haberleri: Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

        Son dakika haberi Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:36
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        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.

        14.30'da başlaması planlanan zirve, saat 16.15'te başladı.

        BAKAN GÜLER BİLGİ ALDI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanlarıyla 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Şırnak'ta şehitlerimiz için düzenlenen törenin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Harekat merkezinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyon bölgelerinde yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

        Bakan Güler daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gitti.

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