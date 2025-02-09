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        Haberler Gündem Güncel Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı! | Son dakika haberleri

        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!

        İstanbul Fatih'te Atatürk Köprüsü'nden denize düşen bir kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:13
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        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
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        Fatih'te Atatürk Köprüsü’nden denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre kadının balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada tekneleriyle denizde bulunan balıkçılar, hızla müdahale ettikleri kadını denizden çıkardı.

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        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının balıkçılar tarafından denizden kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

        KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA

        Balıkçıların kadını kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ce telefonu görüntülerinde karadaki balıkçıların denize düşen kadının yerini işaret ettiği anlar yer alıyor. Denizdeki balıkçılar ise hızla kadının yanına gidip can simidi atarak kadını denizden kurtarıyor. Balıkçı teknesine alınan kadına ilk müdahale balıkçılar tarafından yapılıyor. Ardından olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırılıyor.

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