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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehirli şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehirli şehidin babasıyla telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcinin babası Nazif Evcin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:53
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        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcinin ailesinin Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarındaki evini ziyaret etti.

        Şehidin annesi Ferah, babası Nazif Evcin ve yakınlarıyla görüşen Gürcan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Milletvekili Gürcan'ın telefonuyla baba Nazif Evcin ile görüştü.

        Erdoğan, Evcin'e başsağlığı dileyerek, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

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        OĞLUYLA CUMA VAKTİNDE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin FOTO: DHA
        Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin FOTO: DHA

        Baba Nazif Evcin ise oğluyla dün cuma vakti görüştüğünü dile getirdi.

        Oğlunun, kendisine "Bu pislikleri temizleyeceğiz." dediğini aktaran Evcin, "Bana, Bunlara Türkiye Cumhuriyetini yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Son dakika haberler
        #Nazif Evcin
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