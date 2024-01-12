MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu 4 askerin ise yaralandığını bildirdi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, yaralı 4 askerin tedavisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı bilgilendirmede, "Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denilmişti.

Bakanlığın daha sonraki açıklamalarında ağır yaralanan askerlerden de acı haberler bildirildi. Şehit sayısının 9'a yükseldiği çatışmada yaralanan 4 askerin tedavisi sürüyor.

29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 15 olarak belirtildiği açıklamaların ardından Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama ile yeni detayları bildirdi: Irak kuzeyindeki Metina, Harkuk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş olup, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

NUMAN KURTULMUŞ: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan baş sağlığı mesajı paylaştı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

CEVDET YILMAZ: ALLAH'TAN RAHMET VE SABIR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen 5 şehit haberinin ardından taziye mesajları yayınlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı:

Milletimizin Başı Sağ Olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

HAKAN FİDAN: AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, taziye mesajında "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

FAHRETTİN ALTUN: HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadesini kullandı

YILMAZ TUNÇ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.

MEHMET FATİH KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞA SAĞOLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ALPARSLAN BAYRAKTAR: KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

FAHRETTİN KOCA: ŞEHİTLERE RAHMET YARALILARA ŞİFA DİLİYORUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: MEHMETÇİKLERİMİZE RAHMET, AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ABDULKADİR URALOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN MEKÂNI CENNET OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet; makamları âli olsun!

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KACIR: YARALI ASKERLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: ŞEHİTLERİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde beş kahraman askerimizin şehit olduğunu, sekiz kahraman askerimizin yaralandığını teessürle öğrendim.

Vatan toprağına düşen kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.

ÇEVRE BAKANI ÖZHASEKİ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Rabbim kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar versin. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

TİCARET BAKANI BOLAT: YARALI ASKERLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağolsun.

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREĞİMİZ YANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU: RUHLARI ŞAD OLSUN!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

İMAMOĞLU: TERÖRE LANET OLSUN

İBB Başkanı İmamoğlu:

Teröre Lanet Olsun. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum.

MURAT KURUM: BAŞIMIZ SAĞOLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü.

Başımız sağ olsun.

Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin.

Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!

MERAL AKŞENER: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener:

Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Milletimizin başı sağ olsun...

KARAMOLLAOĞLU: VATAN SİZE MİNNETTAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatan size minnettar. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

DAVUTOĞLU: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mesajında, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden gelen haberlerin yüreklerini yaktığını belirterek, "Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

ALİ BABACAN: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

DESTİCİ: KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN RABBİM YAR VE YARDIMCISI OLSUN

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de "Bizleri derin bir acı ve hüzne boğan bu kahpe saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, yiğit silah arkadaşları ile Müslüman Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı hadisede yaralanan kahraman askerlerimize de Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." paylaşımında bulundu.

ERBAKAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

ÖNDER AKSAKAL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

GÜLTEKİN UYSAL: GAZİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı hainlerin, bölücü alçakların saldırısı sonucu şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, milletimize baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum." mesajına yer verdi.