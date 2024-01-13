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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı! - Galatasaray Haberleri

        İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!

        İngiliz basınına göre Tottenham uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:40
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        Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor.

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        İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.

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        Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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        Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.

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        TOTTENHAM GERİ ÇAĞIRABİLİR

        FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

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        Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

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        14 MAÇTA FORMA GİYDİ

        Tottenham'ın 62 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçen sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirmişti.

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        Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.

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