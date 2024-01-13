İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!
İngiliz basınına göre Tottenham uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.
Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor.
İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.
Bununla birlikte Tottenham'ın, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.
TOTTENHAM GERİ ÇAĞIRABİLİR
FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.
Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.
14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tottenham'ın 62 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçen sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirmişti.
Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.