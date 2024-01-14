2023'ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

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4 - ÇIĞLIK 6

(Scream VI)



‘Çığlık 5’te Ghostface maskesi takan katillerden kurtulup hayatta kalan dört genç karakterin Woodsboro’dan New York’a taşındığını, Blackmore Üniversitesi’ne devam ettiğini ve öğrenci yurtlarında kaldıklarını görüyoruz. Belli ki travmatik olaylarla dolu geçmişlerini unutmak, yaralarını sarmak için oradalar. Büyük şehrin kalabalığında ve yaşadıkları öğrenci yurdunda kendilerini daha güvende hissediyor ya da öyle düşünmek istiyorlar. Ama açılış sekansında, Sam (Melissa Barrera) ve Tara Carpenter’ın (Jenna Ortega), Cadılar Bayramı’nın hemen öncesinde Ghostface maskesi takan katilin hedefi olduğunu öğreniyoruz. Carpenter kardeşlerin tehdidi fark etmesi gecikmiyor. Çünkü Ghostface kostümlü katil beklemeden harekete geçiyor. ‘Scream’ kendi formülünden sapmayan, tekrara düşmekten hiç çekinmeyen bir seri olmayı altıncı filmde de sürdürüyor. Malum, ilk filmden bu yana seri kendini yansıtan bir ayna gibidir. ‘Film içinde film, seri içinde seri’ fikri ilişkisi ‘Çığlık 2’den bu yana sürüp gider. Burada da katiller kurmaca ve gerçeklik arasındaki bölgede dolaşıyor; ‘Çığlık 5’in katillerinden Richie Kirsch’ün filmini bitirmeyi hedefliyorlar. James Vanderbilt ve Guy Busick’in yazdığı ‘Çığlık 6’, hikâyesinden ziyade gerilim sahneleriyle ayakta duran bir film.

Toplam hasılat: $168,961,389

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3 - RUHLAR BÖLGESİ: KIRMIZI KAPI

(Insidious: The Red Door)



Açılış sahnesindeki hipnotizma seansı, filmin sorusunu kestirme yoldan önümüze getiriyor: Başımıza gelen korkunç olayları hiç yaşanmamış gibi unutmak mı doğru? Yoksa onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek mi? Lambert ailesi tercihini unutmaktan yana kullanıyor. Ne var ki, yıllar sonra, büyükannenin cenaze töreninde geçen ikinci sahnede, hipnotizma yöntemiyle gelen hafıza silmenin kimsenin işine yaramadığını; ailenin zaman içinde dağıldığını ve pek iyi durumda olmadığını hemen anlıyoruz. Dolayısıyla, film, daha en başından elini belli ediyor; iyisi ve kötüsüyle geçmişi hatırlamak gerektiğinin altını çiziyor. Mezarlık sahnesinden itibaren, anıları silinmiş olsa dahi Josh’ın ‘Ruhlar Bölgesi 2’ (2013) filminde anlatılan olayların verdiği rahatsızlıktan aslında kurtulamadığını, hafızasındaki boşluğun farkında olduğunu ve asıl önemlisi ruhen kendini hiç iyi hissetmediğini görüyoruz. Josh (baba) ve oğlu eş zamanlı olarak ruhların yaşadığı Öte’de farklı serüvenler yaşamaya başlıyorlar. Bu serüvenler zamanın lineer akışa sahip olmadığı, geçmişle şimdinin iç içe aktığı Öte’de kesişiyor.

Toplam hasılat: $189,086,877