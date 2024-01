2023'ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

4 Şurada Paylaş!









7 - VENEDİK’TE CİNAYET

(A Haunting in Venice)



Film, Agatha Christie’nin eserlerinden uyarlanan ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ (Murder on the Orient Express - 2017) ve ‘Nil’de Ölüm’ün (Death on the Nile - 2022) devamı niteliğini taşıyor. Serinin önceki iki filmi, birçok açıdan birbirinden farklıdır. Ama ‘Venedik’te Cinayet’in yanında onları ‘ikiz kardeş’ gibi birbirlerine benzetmek olası. Çünkü bu kez, perili ev hikâyesi üzerinden korku unsurları içeren ve önceki filmlerden hayli farklı görünen bir Hercule Poirot serüveni seyrediyoruz. Pastel renkte güzel ama donuk, cansız Venedik manzaralarıyla açıyor filmini yönetmen Kenneth Branagh. İkinci Dünya Savaşı’nın travmasını henüz atlatamayan hüzünlü bir Venedik’te olduğumuz belli. Ama komedyen yanıyla tanınan Tina Fey’in ortaya çıkmasıyla hüzün duygusu, en azından bir süreliğine dağılıp gidiyor. Akşam vakti, ‘hayaletli ev’e girmemizin ardından korku gerilim unsurlarının kendini hemen belli ettiği ‘asıl film’ başlıyor. İşlenen cinayetin hemen ardından ise Poirot katili bulmak için harekete geçiyor. ‘Venedik’te Cinayet’, perili ev atmosferini kullanan bir polisiye. Hatta filmi ‘light korku’ diye etiketlemek bile mümkün. Toplam hasılat: $122,290,456