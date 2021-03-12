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HaberlerGündem3. SayfaKoyunların sır ölümü!
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Koyunların sır ölümü! Hepsi otlarken aniden yere yığıldı

Konya'da Mehmet Bal'ın boş arazide otlattığı koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Bal, "Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı" dedi. Koyunların sır ölümü üzerine harekete geçen Çevre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, olayla ilgili çalışma başlattı

Koyunların sır ölümü!
Koyunların sır ölümü!
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DHA

Konya'da, boş arazide otlatılan koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Bal (55),akşam saatlerinde küçükbaşlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı aniden titreyip yere yığıldı ve bazılarının karınları şişip yarıldı. Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ (Hayvan Durumu İzleme) ekipleri sevk edildi. Ekipler, koyunların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

'BAZILARININ KARINLARI ŞİŞİP, YARILDI'

Koyunlarının aniden titreyip yere yığıldığını belirten Mehmet Bal, şunları söyledi: ''Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı. 26 koyunum telef oldu. Zehirlenmiş olabilirler. Çevrede bulunan fabrikalardan olduğunu düşünüyorum. Müslüman malı hepimiz ortağız. Sütünden sen, etinden bir başkası yararlanıyordu. Emeklerim boşa gitti" dedi.

Ölen koyunlar, bir kamyonete yüklenip bulundukları yerden götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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