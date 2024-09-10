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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kozmetik şirketi sahibi öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Kozmetik şirketi sahibi öldürüldü!

        İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünler satan bir şirketin sahibi olan Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde cinayete kurban gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:55
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        Kozmetik şirketi sahibi öldürüldü!
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        Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı.

        DHA'nın haberine göre yüzünde cerrahi maske bulunan saldırgan 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Temel aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

        KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

        Olay, saat 11.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri satan firmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, firmanın kurucusu Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Kemal Çağlar Temel, kanlar içinde yere yığıldı.

        İŞ YERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        MAHALLELİ SALDIRGANDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

        Görgü tanığı Halis Gündoğdu saldırganın hareketlerinden şüphelendiğini söyleyerek "Yaklaşık 1 buçuk saattir burada duruyordu, maskeli. Bir ara kayboldu sonra tekrar geldi iş yerini gözetlemeye başladı. Ben de hırsız falan zannettim, malzemeler dışarıdaydı. 2-3 dakika sonra bir baktım 4-5 el silah sesi. Motosikletle gelip kapıya yanaşan kişiye ateş etti. Vurulan kişi galibi iş yeri sahibiymiş. Sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

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