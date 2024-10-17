KPSS DHBT taban ve atama puanları 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?
KPSS DHBT taban puanları 2024 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil imam, müezzin, kayyım, Kur'an Kursu öğreticisi ve cami görevlisi gibi kadrolara kaç puanla atama yapılacağı araştırılmaya başlandı. Adaylar, 2 yıl boyunca geçerli olacak KPSS DHBT sınav puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki, KPSS DHBT taban puanları 2024 açıklandı mı? KPSS DHBT 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, 2024 KPSS DHBT atama puanları hakkında detaylı bilgiler.
KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ilgili puan türünden kaç aldıklarını öğrendi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, puanları ve istedikleri alanların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacak. Peki KPSS DHBT taban puanları 2024 açıklandı mı? KPSS DHBT 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS DHBT atama puanları hakkında detaylar…
2024 KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 16 Ekim Çarşamba günü açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.
KPSS DHBT PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
DHBT puanlarının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıldır.
Bu, adayların sınava girdikleri tarihten itibaren iki yıl boyunca ilgili puan türünü kullanabilecekleri anlamına gelir. İki yılın sonunda, adayın sınav puanı geçerliliğini yitirir ve Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına başvuru için yeniden sınava girmesi gerekir.
KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Taban puanları alım yapılacak yıla, şehire ve mesleğe göre değişkenlik gösterebiliyor.
KPSS DHBT 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son olarak 2022 yılında yapılan atamalarda puanlar şu şekildeydi;
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,95787
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız 52,16264
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 60,64053
İ.H.L. + Hafız 67,61349
İlahiyat Fakültesi 50,00346
İlahiyat Ön Lisans 80,45971
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 59,69845
KPSS DHBT 50,55,60,65, 70,75 ve 80 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?
KPSS DHBT puanıyla birlikte müezzin, imam, Kuran Kursu öğreticisi ve diğer birçok alana başvuru yapılabiliyor.
Alım yapılan yıla, şehire ve meslek grubuna göre puanlar her yıl değişkenlik gösteriyor. Adaylar son yapılan atamalardaki taban ve tavan puanlarını dikkate alarak tercihl listelerini hazırlayacak.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024 yılında yapılacak atamalara ilişkin ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Kamu kurumlarındaki memur ihtiyaçlarına göre ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve atama yapılacak toplam kontenjan belirlenecek.
Atama yapılacak kontenjanlar kılavuz ile birlikte belli olacak.