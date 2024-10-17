KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ilgili puan türünden kaç aldıklarını öğrendi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, puanları ve istedikleri alanların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacak. Peki KPSS DHBT taban puanları 2024 açıklandı mı? KPSS DHBT 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS DHBT atama puanları hakkında detaylar…