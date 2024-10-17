Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT TABAN VE ATAMA PUANLARI 2024: KPSS DHBT kaç puanla memur olunur, atama puanı kaç? KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75,80 ve 85 puanla nereye girilir?

        KPSS DHBT taban ve atama puanları 2024: KPSS DHBT 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir?

        KPSS DHBT taban puanları 2024 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil imam, müezzin, kayyım, Kur'an Kursu öğreticisi ve cami görevlisi gibi kadrolara kaç puanla atama yapılacağı araştırılmaya başlandı. Adaylar, 2 yıl boyunca geçerli olacak KPSS DHBT sınav puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki, KPSS DHBT taban puanları 2024 açıklandı mı? KPSS DHBT 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, 2024 KPSS DHBT atama puanları hakkında detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ilgili puan türünden kaç aldıklarını öğrendi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, puanları ve istedikleri alanların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacak. Peki KPSS DHBT taban puanları 2024 açıklandı mı? KPSS DHBT 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS DHBT atama puanları hakkında detaylar…

        2

        2024 KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 16 Ekim Çarşamba günü açıklandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilirler.

        3

        KPSS DHBT PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        DHBT puanlarının geçerlilik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren iki yıldır.

        Bu, adayların sınava girdikleri tarihten itibaren iki yıl boyunca ilgili puan türünü kullanabilecekleri anlamına gelir. İki yılın sonunda, adayın sınav puanı geçerliliğini yitirir ve Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına başvuru için yeniden sınava girmesi gerekir.

        4

        KPSS DHBT TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

        Taban puanları alım yapılacak yıla, şehire ve mesleğe göre değişkenlik gösterebiliyor.

        KPSS DHBT 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        5

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son olarak 2022 yılında yapılan atamalarda puanlar şu şekildeydi;

        Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 52,95787

        Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız 52,16264

        Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 60,64053

        İ.H.L. + Hafız 67,61349

        İlahiyat Fakültesi 50,00346

        İlahiyat Ön Lisans 80,45971

        Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise 59,69845

        2022 DHBT ATAMA TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KPSS DHBT 50,55,60,65, 70,75 ve 80 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

        KPSS DHBT puanıyla birlikte müezzin, imam, Kuran Kursu öğreticisi ve diğer birçok alana başvuru yapılabiliyor.

        Alım yapılan yıla, şehire ve meslek grubuna göre puanlar her yıl değişkenlik gösteriyor. Adaylar son yapılan atamalardaki taban ve tavan puanlarını dikkate alarak tercihl listelerini hazırlayacak.

        7

        KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 yılında yapılacak atamalara ilişkin ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

        Kamu kurumlarındaki memur ihtiyaçlarına göre ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve atama yapılacak toplam kontenjan belirlenecek.

        Atama yapılacak kontenjanlar kılavuz ile birlikte belli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
        3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası