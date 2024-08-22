KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgula: KPSS önlisans sınav giriş yerleri/giriş belgesi nasıl ve nereden öğrenilir?
ÖSYM tarafından KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı. 1 Eylül'de düzenlenecek sınav öncesi KPSS giriş belgesinin edinilmesi gerekiyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı 2 yıllık üniversite mezunlarının katılımı ile gerçekleşecek. Peki KPSS önlisans sınav giriş yerleri/giriş belgesi nasıl ve nereden öğrenilir?
KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulaması başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için az bir zaman kala sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerini sorgularken, KPSS ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!
KPSS Önlisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 15:15'ten itibaren sınav giriş yerlerini görüntüleyebiliyor.
ÖSYM DUYURDU
2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav için adaylar 10:00'dan sonra bina ve salonlara alınmayacak.
Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav 12:25'te sona erecek. Adaylara sınavda 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür sorusu yöneltilecek