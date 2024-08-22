KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulaması başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı için az bir zaman kala sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Sınava girecek adaylar sınav yerlerini sorgularken, KPSS ne zaman, saat kaçta ve giriş belgesi nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar