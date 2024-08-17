KPSS Önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans oturumu için heyecan dorukta. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Önlisans mezunu memur adaylarının araştırdığı ‘’KPSS Önlisans sınavı ne zaman?'' sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Ayrıca sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 2024 KPSS Önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı?