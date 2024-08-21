KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen lise mazunu vatandaşlar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tavimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek. Oldukça kısa süre kala KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül tarihinde uygulanacak. Lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim oturumu için artık son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM AİS ziyaret ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN GERİ SAYIM!
2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti.
Takvime göre; lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.