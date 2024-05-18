Kral Charles, artık merhum Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin

Kral III. Charles, İngiltere'nin hükümdarı olmasından bu yana yeni bir dönüm noktasına ulaştı. The Sunday Times'ın 2024 Zengin Listesi'ne göre; 75 yaşındaki Charles, resmi olarak annesi merhum Kraliçe II'nci Elizabeth'ten daha zengin. Yayınlanan listede, Charles'ın şu anda yaklaşık 770 milyon dolarlık kişisel servetiyle Birleşik Krallık'taki en zengin 258'inci kişi olduğu belirtiliyor.