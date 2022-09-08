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İngiltere Kraliçesi Elizabeth tıbbi gözetim altında alındı: "Doktorlar endişeli"

Son dakika... İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." ifadeleri kullandı. Öte yandan, kraliyet ailesinin tüm üyelerinin Balmoral'a gittiği açıklandı

Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı
Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı!
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Reuters / HABERTURK.COM

Buckhingam Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Doktorların Kraliçe'nin sağlık durumu için endişeli olduğu" ifade edildi.

Buckhingam'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

KRALİYET ÜYELERİ BALMORAL'A GİDİYOR

Diğer yandan, tüm kraliyet ailesi üyelerinin bulundukları yerden Balmoral'a gittiği açıklandı. BBC'nin aktardığı habere göre, Prens Charles'in Kraliçe Elizabeth ile birlikte oluğu öğrenildi.

BBC'nin haberinde, kraliyet ailesi üyelerinin hızlıca Balmoral'a gitmesinin 'durumun ciddiyetini' gösterdiği dile getirildi.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe, 6 Eylül günü İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ile görüşmüştü. Kraliçe, Liz Truss'a hükümeti kurma görevini vermiş ve böylelikle Truss, resmen İngiltere'nin yeni Başbakanı olmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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