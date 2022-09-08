Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı! 0:00 / 0:00

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Buckhingam Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Doktorların Kraliçe'nin sağlık durumu için endişeli olduğu" ifade edildi. Buckhingam'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

KRALİÇE'Yİ ÖLMEDEN MEZARA KOYDULAR! İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

KRALİYET ÜYELERİ BALMORAL'A GİDİYOR Diğer yandan, tüm kraliyet ailesi üyelerinin bulundukları yerden Balmoral'a gittiği açıklandı. BBC'nin aktardığı habere göre, Prens Charles'in Kraliçe Elizabeth ile birlikte oluğu öğrenildi. BBC'nin haberinde, kraliyet ailesi üyelerinin hızlıca Balmoral'a gitmesinin 'durumun ciddiyetini' gösterdiği dile getirildi. 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.