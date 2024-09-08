Kraliçe II. Elizabeth'in 40 dakikalık Türkiye ziyareti

Kraliçe II. Elizabeth, Ankara ziyaretinden sonra döndüğü İzmir'den Kuşadası'na geçerek Kısmet Otel'de yenen yemeğin ardından Efes Antik Kenti'ni gezdi.

İzmir'e geri döndüklerinde bir grup İzmirli, otelinin önünde onları bekledi.. Prens Philip'i görenler ona doğru koşmaya başlayınca, polisler el ele tutuşup bir çember oluşturdu.

Prens Philip bu durumu görünce; "Bu bir halk dansı mı?" diye sorarak herkesin gülmesine sebep oldu.

Otelde baş aşçı Nevzat Usta'nın hazırladığı yemekleri yediler.

• Sarımsaklı ve otlu kuzu sırtı

• Su böreği

• Kazandibi

II. Elizabeth'in ertesi günü İzmir programında bir de fabrika ziyareti vardı. Üretim bantlarından çıkacak olan ilk Morris marka minibüsü tecrübe etti.

İzmir'den sonra Brittannia ile Gelibolu'ya giden II. Elizabeth, Türk, İngiliz, Anzak ve Fransız şehitliklerini ziyaret ederek Şehitler Abidesi'nin hatıra defterine; "İki ulusun birbirlerine karşı ebedi bir saygı kazandıkları Gelibolu Savaşları'nda şehit olanlara lâyık bir abide" yazdı.

II. Elizabeth, İngiliz şehitliğine girdikleri sırada, savaş sonrası Türkiye'ye gelip yaşamaya başlayan, Çanakkale savaşlarında yer almış 83 yaşındaki Yüzbaşı Luster ve 75 yaşındaki Teğmen Withall ile tanışıp bir süre sohbet etti.