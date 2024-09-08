Kraliçe II. Elizabeth'in 40 dakikalık Türkiye ziyareti
Kraliçe II. Elizabeth, ölümünün ikinci yıl dönümünde ülkesi İngiltere'de törenlerle anılıyor. Dünyanın bilinen tarihinin en fazla tahtta oturan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth, 1961'de Türkiye üzerinden uçarken Ankara'ya inerek 40 dakikalık bir gayri resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçe II. Elizabeth, 1971'deki Türkiye ziyaretinde ise adına düzenlenen koşuda birinci gelecek atı bildi
Kraliçe II. Elizabeth...
Tam adı; Elizabeth Alexandra Mary.
21 Nisan 1926 Londra doğumlu.
Tahtta, 6 Şubat 1952'de 26 yaşındayken çıktı.
70 yılla dünyanın bilinen tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı.
Taç giyme töreni, TV'den yayınlanan ilk hükümdar.
8 Eylül 2022'de 96 yaşındayken hayatını kaybetti.
II. Elizabeth'in taç giyme töreni, 2 Haziran 1953'te gerçekleştirildi.
• Babası... VI. George
• Annesi... Elizabeth Bowes-Lyon
• Kardeşi... Snowdon Kontesi Prenses Margaret
• Eşi... Edinburgh Dükü Philip
ÇOCUKLARI
• Prens Charles
• Prenses Anne
• Prens Andrew
• Prens Edward
II. ELIZABETH'İN TÜRKİYE ZİYARETLERİ
Kraliçe II. Elizabeth, hükümdarlığı süresince, Türkiye'yi; biri gayri resmî, ikisi resmî olmak üzere 3 kez ziyaret etti.
1961... Kraliçe II. Elizabeth, Nepal ve İran’ı ziyaret etti. Türkiye üzerinden geçerken Ankara'ya uğradı.
II. Elizabeth, Esenboğa Havaalanı'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından karşılandı. Gürsel ile 40 dakika görüştükten sonra Türkiye'den ayrıldı.
Gazetecilerin ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı verdi: "İngiltere kraliçesiyle ne konuşulursa onları konuştuk. Gazetecileri enterese edecek hiçbir şey de konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz " dedi.
1971... Türkiye'ye ilk resmî ziyaretini eşi Prens Philip ve kızı Prenses Anne ile birlikte Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın davetlisi olarak yaptı.
Brittannia adlı gemisiyle İzmir'e gelen kraliyet ailesi, uçakla Ankara'ya geçti.
Ankara'da Dışişleri Bakanlığı konutunda kalan II. Elizabeth, önce Anıtkabir'i ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.
II. Elizabeth, Anıtkabir'i gezerken şöyle bir açıklama yaptı; "Atatürk'ün büyük adam olduğunu bilmek için Türkiye'ye gelmeye gerek yoktu fakat bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum. Bilhassa gözleri ve kaşı insanı çok etkiliyor. Giyimine dikkat eden biri ve zarif bir zevki varmış. Özellikle frak kendisine çok yakışıyor."
I. Elizabeth, daha sonra kızı Prens Anne ile Gazi Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret ederken Prens Philip Konuklar Köşkü'ne gitti. Prens Philip'e Ankara şehir anahtarı takdim edildi.
Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandıktan sonra TJK (Türkiye Jokey Kulübü) 'Kraliçe II. Elizabeth Koşusu' düzenledi.
At yarışlarını çok seven Kraliçe II. Elizabeth, adına koşu yapılacağını öğrendikten sonra büyük bir nezaket ve ilgi göstererek kupanın ülkesinde yapılması için talimat verdi.
Kupa, yarış gününe yetiştirildi.
Akkor'un sahibesi Gülsüm Eliyeşil, kupayı Kraliçe II. Elizabeth'ten aldı.
BİRİNCİ GELECEK ATI BİLDİ
Yarış günü, padokta yarışa katılacak olan atları inceleyen Kraliçe II. Elizabeth, yanındakilere, 5 numaralı Akkor’u göstererek; "Çok iyi demesi" ve not alması herkesin dikkatini çekti.
Safkanlara binecek jokeyler sırayla şeref tribününe takdim edildi. Kraliçe II. Elizabeth, eşi Prens Philip, kızı Prenses Anne ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile birlikte şeref tribününde yerini aldıktan sonra yarış başladı. Kraliçe II. Elizabeth'in padokta görüp de çok beğendiği Akkor, birinci oldu.
Kraliçe II. Elizabeth, Ankara ziyaretinden sonra döndüğü İzmir'den Kuşadası'na geçerek Kısmet Otel'de yenen yemeğin ardından Efes Antik Kenti'ni gezdi.
İzmir'e geri döndüklerinde bir grup İzmirli, otelinin önünde onları bekledi.. Prens Philip'i görenler ona doğru koşmaya başlayınca, polisler el ele tutuşup bir çember oluşturdu.
Prens Philip bu durumu görünce; "Bu bir halk dansı mı?" diye sorarak herkesin gülmesine sebep oldu.
Otelde baş aşçı Nevzat Usta'nın hazırladığı yemekleri yediler.
• Sarımsaklı ve otlu kuzu sırtı
• Su böreği
• Kazandibi
II. Elizabeth'in ertesi günü İzmir programında bir de fabrika ziyareti vardı. Üretim bantlarından çıkacak olan ilk Morris marka minibüsü tecrübe etti.
İzmir'den sonra Brittannia ile Gelibolu'ya giden II. Elizabeth, Türk, İngiliz, Anzak ve Fransız şehitliklerini ziyaret ederek Şehitler Abidesi'nin hatıra defterine; "İki ulusun birbirlerine karşı ebedi bir saygı kazandıkları Gelibolu Savaşları'nda şehit olanlara lâyık bir abide" yazdı.
II. Elizabeth, İngiliz şehitliğine girdikleri sırada, savaş sonrası Türkiye'ye gelip yaşamaya başlayan, Çanakkale savaşlarında yer almış 83 yaşındaki Yüzbaşı Luster ve 75 yaşındaki Teğmen Withall ile tanışıp bir süre sohbet etti.
Gelibolu'dan İstanbul'a geçen II. Elizabeth, karşılama törenindeki tören kıtasını Türkçe olarak "Merhaba Asker" diyerek selamladıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.
İstanbul'daki ikinci gününde İngiltere Konsolosluğu'nda yapılan pazar ayinine katılan II. Elizabeth, sonrasında Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni gezdi.
II. Elizabeth, bir hafta süren Türkiye gezisi sonrasında uçakla ülkesine döndü.
2008... II. Elizabeth, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
II. Elizabeth, Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.
II. Elizabeth, daha sonra da; "Birleşik Krallığın büyük değer verdiği bir dostu ve modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak, benim için büyük bir onurdur" yazdığı Anıtkabir'in özel defteri'ni imzaladı.
Türkiye gezisinin ikinci gününde Bursa'ya giden II. Elizabeth, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe'yi ziyaret etti. Dönemin Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan caminin tarihi hakkında bilgi alan II. Elizabeth, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın okuduğu Rahman Suresi'ni dinledi. Bursa Müftüsü Mahmut Gündüz de kraliçeye İngilizce bir Kur'an-ı Kerim meali hediye etti.
Kraliçe II. Elizabeth, daha sonra İstanbul'a geçerek Kabataş Lisesi'ni ziyaret etti.
Kraliçe II. Elizabeth'in 2019'da NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANLARI
• Cemal Bayar (1950 - 1960)
• Cemal Gürsel (1960 - 1966)
• Cevdet Sunay (1966 - 1973)
• Fahri Korutürk (1973 -1980)
• Kenan Evren (1982 - 1989)
• Turgut Özal (1989 - 1993)
• Süleyman Demirel (1993 - 2000)
• Ahmet Necdet Sezer (2000 - 2007)
• Abdullah Gül (2007 - 2014)
• Recep Tayyip Erdoğan (2014 - ... )
HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN BAŞBAKANLARI
• Adnan Menderes (1950 - 1960)
• Cemal Gürsel (1960 - 1961)
• İsmet İnönü (1962 - 1965)
• Suad Hayri Ürgüplü (1965 -1965)
• Süleyman Demirel (1965 - 1971 / 1975 - 1977 / 1977 - 1978 / 1979 - 1980 / 1991 - 1993)
• Nihat Erim (1971 - 1972)
• Ferit Melen (1972 - 1973)
• Naim Talu (1973 - 1974)
• Bülent Ecevit (1974 - 1974 / 1977 - 1977 / 1978 - 1979 / 1999 - 2002)
• Sadi Irmak (1974 - 1975)
• Bülend Ulusu (1980 - 1983)
• Turgut Özal (1983 - 1989)
• Yıldırım Akbulut (1989 - 1991)
• Mesut Yılmaz (1991 - 1991 / 1996 - 1996 / 1997 - 1999)
• Erdal İnönü (1993 - 1993)
• Tansu Çiller (1993 - 1996)
• Necmettin Erbakan (1996 - 1997)
• Abdullah Gül (2002 - 2003)
• Recep Tayyip Erdoğan (2003 - 2014)
• Ahmet Davutoğlu (2015 - 2016)
• Binali Yıldırım (2016 - 2018)
Boris Johnson - Kraliçe II. Elizabeth
HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİNDE İNGİLTERE'NİN BAŞBAKANLARI
• Winston Churchill (1951 - 1955)
• Anthony Eden (1955 - 1957)
• Harold Macmillan (1957 - 1963)
• Alec Douglas-Home (1963 - 1964)
• Harold Wilson (1964 - 1970)
• Edward Heath (1970 - 1974)
• Harold Wilson (2'nci Kez / 1974 - 1976)
• James Callaghan (1976 - 1979)
• Margaret Thatcher (1979 - 1990)
• John Major (1990 - 1997)
• Tony Blair (1997 - 2007)
• Gordon Brown (2007 - 2010)
• David Cameron (2010 - 2016)
• Theresa May (2016 - 2019)
• Boris Johnson (2019 - 2022)
• Liz Truss (2022 - 2022 )
HÜKÜMDARLIĞI DÖNEMİMDE ŞAHİT OLDUĞU ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR
• Kore Savaşı (1950 - 1953)
• Uzaya Çıkış (12 Nisan 1961)
• Vietnam Savaşı (1955 - 1975)
• Küba Füze Krizi (1962)
• JFK Suikastı (22 Kasım 1963)
• Ay'a Seyahat (20 Temmuz 1969)
• Cep telefonunun icadı (1973)
• Irak - İran Savaşı (1980 - 1988)
• İnternet kullanılmaya başlandı (1985)
• Çernobil Faciası ( 26 Nisan 1986)
• Berlin Duvarı'nın Yıkılması (9 Kasım 1989)
• Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı (11 Eylül 2001)
• Koronavirüs Salgını (Aralık 2019)
• Rusya - Ukrayna Savaşı (2022 - ...)
• I. Victoria (1837 - 1901)
İNGİLTERE'NİN KADIN HÜKÜMDARLARININ TAHTTA KALMA SÜRELERİ
• Matilda (7 Nisan 1141 - 1 Kasım 1141)
• Margaret Tudor (1489 - 1541)
• Lady Jane Grey (10 Temmuz 1553 - 19 Temmuz 1553)
• I. Mary (1553 -1558)
• I. Elizabeth (1558 -1603)
• II. Mary (1689 -1694)
• Kraliçe Anne (1702 - 1707)
• I. Anne (1707 - 1714)
• I. Victoria (1837 - 1901)
• II. Elizabeth (1952 - 2022)
İngiltere Kraliçesi Mary, torunu Prenses Elizabeth ile...
Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığıyla ilgili önemli notlar şöyle;
Erkek çocuğu olmayan VI. George, 6 Şubat 1952'de ölünce tahtta büyük kızı II. Elizabeth çıktı.
Sonuç olarak, Wallis ile evliliği onaylansaydı tahtta VIII. Edward'ın çocuğu geçecek II. Elizabeth kraliçe olamayacaktı.
VIII. Edward'ın krallığı onay verilmeyen ilişkisi yüzünden bıraktığı birçok kez yazılıp - çizildi.
Bu konu üzerine belgesel filmler de çekildi.
Habertürk yazarı Murat Bardakçı'ya göre ise VIII. Edward'ın krallıktan feragat etmesinin nedeni aşk değildi. Bardakçı'ya göre; Nazilere yakın olduğu için VIII. Edward, dönemin İngiliz hükümeti tarafından tahttan feragata mecbur edildi.
Sarayda iyi bir eğitim gören II. Elizabeth, 16 yaşındayken II. Dünya Savaşı çıktı.
İngiltere, eylül 1939'da 1945'e kadar sürecek olan II. Dünya Savaşı'na girdi. Savaş sırasında, Londra'daki çocukların birçoğu hava bombardımanlarından korunmaları için tahliye edilirken iki prensesin Kanada'ya gönderilmesi önerildi.
Elizabeth Bowes-Lyon, bu öneriyi kabul etmeyerek; "Çocuklar ve ben, kral olmadan ülkeyi terk etmeyeceğiz. Ve Kral, ülkesini asla terk etmeyecektir" dedi.
II. Elizabeth'in güçlü, mücadeleci kişiliği işte o sıralarda pekişti.
1940'ta 14 yaşında olan II. Elizabeth, şehirlerden tahliye edilen çocuklara yönelik, BBC'nin Çocuk Saati programında bir moral konuşması yaparak şunları söyledi; "Bizim cesur denizcilere, askerlere ve havacılara yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her birimiz biliyoruz ki sonunda her şey iyi olacak."
II. Elizabeth, II. Dünya Savaşı sırasında Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri'nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü.
Temmuz 1944'te savaşın cephelerinden İtalya'ya ilk yurt dışı ziyaretini yaptı. Şubat 1945'te ise 230873 hizmet numarasıyla fahri ikinci subaltern olarak Kadın Yardımcı Bölgesel Hizmetine katıldı.
II. Elizabeth, savaştan sonra uzaktan akrabası olan eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de Westminster Abbey'de 21 yaşındayken evlendi.
Kral VI. George, düğünden önce Philip Mountbatten'i Edinburgh dükü, Merioneth kontu ve Greenwich baronu yaptı.