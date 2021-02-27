Kraliçe paralarını kitaplaştıran Türk 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in üzerinde resmi bulunan adına basılmış tüm paralar 600 sayfalık tek bir kitapta toplandı. 1800 görselden oluşan katalogda, paraların ölçülerinin o dönemdeki paraya baskı yetkisi veren müdürler ile paraların güncel fiyatları ayrıntılı olarak yer alıyor.

Nümismat Özgür Honça tarafından iki buçuk yılda oluşturulan kitapta kraliçenin 35 ülkede adına basılmış tüm paraları bulunuyor. Honça konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Honça, Kraliçe II. Elizabeth'in bulunduğu kataloğun bugüne kadar kraliçenin üzerinde resmi olan 35 ülkedeki adına basılmış tüm paralardan oluştuğunu belirterek, "Örnek ve renk denemeleri olan paralarda kataloğa eklenmiştir.

Katalog 1800 görselden oluşmaktadır. Paraların ölçüleri o dönemdeki paraya baskı yetkisi veren müdürler ve paraların güncel fiyatları ayrıntılı belirtilmiştir. Çalışmam iki buçuk yıl kadar sürdü. Uzun zamandır koleksiyon yapmaktayım. Bu eksikliği gördüğüm için kitabı tamamladım. Banknot üzerine koleksiyonu yapılan en büyük ilgi Elizabeth koleksiyonuna gösterilmektedir. Aynı zamanda dünyada tüm paraların toplandığı tek kitap olma özelliği taşımaktadır. İngilizce hazırlanan kitap, yurt dışına görücüye çıkacak olan ilk koleksiyon kitabım. Bir örneğini de Kraliçe II. Elizabeth'e hediye olarak göndereceğim" ifadelerini kullandı.