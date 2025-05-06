Kraliyet ailesi sarayın balkonunda: Prens Louis herkesten rol çaldı

Kraliyet ailesi, Avrupa Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü için dört günlük kutlamaların başlangıcında, Buckingham Sarayı balkonundan bir uçuş gösterisi izledi.

Binlerce kişi, silahlı kuvvetlerin uçak gösterisi için sarayın önünde toplandı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya, Galler Prensi William, Prenses Kate Middleton ve üç çocukları ile diğer üst düzey kraliyet mensupları katıldı.

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5 Mayıs, Winston Churchill'in 80 yıl önce 8 Mayıs'ta tüm Nazi güçlerinin teslim olduğunu ilan ettiği anın anıldığı ilk gün olarak İngiltere'de kutlanıyor.

Oyuncu Timothy Spall'in Churchill'in coşkulu zafer konuşmasından alıntıları, heykelinin altından okuduğu kutlama etkinlikleri kapsamında sokak partisi ve Buckingham Sarayı'nda çay partisi gibi bir dizi etkinliğe 30'dan fazla İkinci Dünya Savaşı gazisi de katıldı.

Sarayın balkonundan uçakların renkli gösterisini seyretme anında Prens William ve Prenses Kate'in 23 Nisan'da 7 yaşına giren oğlu Prens Louis, mimikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Küçük prens için, "gösteriden rol çaldı" yorumları yapıldı.