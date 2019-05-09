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Kraliyet bebeği için şempanze paylaşımı yapan radyocu kovuldu

İHA

Prens Harry ile Meghan Markle'ın dünyaya yeni gelen bebekleri hakkında skandal bir paylaşım yapan BBC Radio 5 programcısı Danny Baker'in kovulduğu belirtildi.

royal baby

Prens Harry ve Meghan Markle, dün bebekleriyle ilk kez kameralar karşısına çıkmıştı. Kraliyetin yeni üyesi, günlerdir merakla beklenirken BBC Radio 5 programcısı Danny Baker skandal bir paylaşımda bulundu. Baker, sosyal medya hesabından bir şempanze fotoğrafı paylaşarak, "Kraliyet bebeği hastaneden ayrıldı" yorumunu yaptı. Olayın tepki çekmesinin ardından Baker işinden kovuldu.

Baker yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Şaka olsun diye aptalca bir fotoğraf koydum, silindir şapkalı bir maymun. Her zaman aptalca fotoğraflar paylaşırım, hepsi bu. Çirkin olduğunu fark edince kaldırdım. Bu bariz bir hata. Özür dilerim" dedi.

Baker da daha sonra kovulduğu haberlerini doğrulayarak, "BBC tarafından az önce kovuldum" ifadesini kullandı. Baker'ın, paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.

HEM İNGİLİZ HEM ABD VATANDAŞI OLDU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu 6 Mayıs'ta dünyaya geldi. Bebek, hem İngiliz hem de ABD vatandaşlığı alan ilk Kraliyet üyesi oldu. Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın ilk bebeği için, "Hem ABD Başkanı hem de İngiltere Kralı olabilir" yorumları yapıldı. Çift, bebeğe Archie Harrison isminin verildiğini duyurdu.

Prens Harry yaptığı açıklamada, "Sevinç kaynağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz, çok tatlı bir mizacı var. O yavaş yavaş büyürken onunla değerli zamanlar geçirmeyi dört gözle bekliyoruz "şeklinde açıklamada bulundu. Sussex Düşesi Meghan ise "Bu bir sihir gibi ve oldukça şaşırtıcı. Dünyanın en iyi iki erkeğine sahip olduğumu söylemek istiyorum, bu yüzde gerçekten mutluyum. O bir rüya gibi bu yüzden geçen birkaç gün bizim için çok özel" dedi.

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