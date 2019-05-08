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Prens Harry ve Markle'ın bebeği hem ABD hem İngiliz vatandaşı!

HABERTURK.COM

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk çocuğu 6 Mayıs'ta dünyaya geldi. Bebek, hem İngiliz hem de ABD vatandaşlığı alan ilk Kraliyet üyesi oldu. Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın ilk bebeği için, "Hem ABD Başkanı hem de İngiltere Kralı olabilir" yorumları yapıldı.

Prens Harry

Kraliyet ailesinin yeni erkek üyesinin 3,2 kilogram ağırlığında olduğu ancak isminin henüz kararlaştırılmadığı açıklandı. Çocuk, babası Prens Harry'nin ardından İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi oldu.

Çift geçen mayısta başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti. Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Oyuncu olan Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

 

BEBEĞİN İSMİ NE OLACAK?

İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin bebeklerinin isimleri konusunda bir kural yok ancak genellikle karar geleneklere göre alınıyor.

Arthur ve James erkek bebek ismindeki favoriler. Bu isimler geçen yıl Prens William ve Catherine Middleton'ın üçüncü çocuğu için de favoriler arasındaydı, ancak çocuklarının ismini Louis koydular.

Bebeğe prens ya da prenses unvanı verilmesi durumunda soyadına ihtiyacı olmuyor.

Çiftin Cambridge Dükü ve Düşesi gibi Kraliçe tarafından verilen 'Sussex' unvanını kullanmaları muhtemel. Prens William ve Catherine'in 3 çocuğunun doğum sertifikalarında Cambridge yazıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın dünyaya gelen bebeklerinin ismi için İngiltere'de bahis şirketleri tahmin başlattı. Bahis şirketlerinde Akexanderi Arthur, Albert, James ve Spencer isimleri öne çıktı. 

"HEM ABD BAŞKANI HEM İNGİLTERE KRALI OLABİLİR"

ABD'de 5 yıl yaşayan bir Amerikalının çocuğu da otomatik olarak vatandaş oluyor. Meghan Markle ise hala ABD vatandaşı. Bu nedenle bebek çifte vatandaş oluyor. Böylelikle bebek, hem İngiliz hem de ABD vatandaşlığı alan ilk Kraliyet üyesi oldu.

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın ilk bebeği için, "Hem ABD Başkanı hem de İngiltere Kralı olabilir" yorumları yapıldı.

MURAT BARDAKÇI: KRALİÇE'YE ZENCİ BEBEK Mİ GELİYOR?

Habertürk yazarı Murat Bardakçı da bugünkü yazısında Kraliyet bebeğini kaleme aldı. 

Bardakçı'nın 'Kraliçe'ye zenci bebek mi geliyor? başlıklı yazısı şöyle;

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Galler Prensi Charles ile hüzünlü hayatı 1997'de Paris'te bir trafik kazasında son bulan Lady Diana'nın oğlu Prens Harry önceki gün baba oldu…

Biz burada seçim meselesi ile uğraştığımız sırada İngilizler de Harry ile karısı Amerikalı sabık oyuncu Meghan Markle'ın doğacak çocuklarının kız mı yoksa erkek mi olacağını tahmin derdine düşmüşlerdi. Kraliyet gelenekleri bebeğin cinsiyetinin önceden açıklanmasına izin vermediği için tahminler almış başını yürümüştü, ağırlık çocuğun kız olacağı yolunda idi ve Markle'in bir erkek doğurması kamuoyunun nerede ise yarısını hayal kırıklığına uğrattı.

Saraydan yapılan açıklamada da bir tuhaflık vardı; "Sussex Dükü ve Düşesi" unvanını taşıyan Harry ile Meghan'ın bir erkek çocuk sahibi oldukları duyuruldu, o kadar! Ne çocuğun nerede dünyaya geldiği söylendi, ne de isminin ne olacağı!

Bu konuda bugün belki bir açıklama yapılacaktır ama muamma bebeğin dünyaya gelişinden sonraki iki gün boyunca devam etti ve İngiliz gazetelerinin bir kısmı doğumun Windsor'daki sarayın bölümlerinden olan Fragmore'da, bir kısmı da Londra’daki Portland Hastahanesinde olduğunu yazdılar. Hattâ, "baba" olduğunu gazetecilere müjdelediği andaki heyecanı her hareketinden anlaşılan Prens Harry de bu konudaki soruları cevapsız bıraktı.

İngiltere'de kraliyet ailesine yeni bir torun gelecek ama bebek hakkında doğru dürüst bir açıklama yapılmayacak ve fotoğrafının yayınlanmasını bir tarafa bırakın, verilecek isim bile doğumun ardından hemen duyurulmayacak!

Bu iş emsâline rastlanmamış bir tuhaflıktır ve tuhaflığın da galiba tek bir sebebi mevcuttur: Bebeğin teninin rengi, daha doğrusu beyaz değil esmer, hattâ fazla esmer olması!

TAHTIN YEDİNCİ VÂRİSİ

Harry'nin karısı Meghan'ın melez olduğu, yani beyaz bir erkeğin siyahî karısından dünyaya geldiği malûm… Dolayısı ile Meghan Markle ile Prens Harry'nin bebekleri de büyük ihtimalle aynı şekilde melez ve belki de zencidir ve İngiliz tahtının veraset sıralamasında artık siyahî ırktan bir prens vardır!

Şimdilerde ırk ve renk ayırımının artık her ne kadar bir tarafa bırakıldığı söylenmekte ise de, beyaz ırkın asırlarca en güçlü temsilcilerinden olan İngiliz tahtına zenci bir vâris gelmesinin geleneklere bağlılığın timsali kabul edilen bu toplumda yaratacağı şaşkınlığı tasavvur edin!

İngiltere'de benzer bir şaşkınlık bundan iki buçuk asır önce de yaşanmış, 1760'da tahta geçen ve altmış yıl boyunca iktidarda kalan Kral Üçüncü George'un karısı Kraliçe Charlotte'un 13. yüzyıldaki nenelerinden birinin "Madragana" isminde Afrikalı zenci bir köle olduğu iddia edilmişti.

Kraliçe Elizabeth’in reisi, daha doğrusu "reisesi" olduğu Windsor Hanedanı'ndaki "siyahî gen" söylentisine şimdi işte böyle bir hakikat ilâve edildi!

Dünya üzerinde ırk ayırımı yapmayan, hattâ böyle bir ayırımdan haberdar bile olmayan bir-iki imparatorluktan biri Osmanlı Devleti'dir. Amerika'dan kalkıp İstanbul'a gelmiş olan zenciler şehirde kimselerin dikkatini çekmeden rahatça dolaşabildiklerini, halkın kendilerine başların çevirip bakmadığını hem takdir, hem de şaşkınlık içerisinde anlatmışlardır ve Amerika'da ırk ayırımı yüzünden yaşanan dertlerin hiçbiri burada mevcut olmamıştır.

Irk ayırımı üstelik çok sonraki senelerde de devam etmiş ve İngilizler sadece zencilere değil, renk bakımından zencilerden açık ama bir İngiliz'den koyu olanlara bile farklı davranmışlar, meselâ idareleri altındaki memleketlerde, özellikle de Hindistan'da lokanta, klüp yahut havuz gibi sosyal mekânlara koyu renklilerin girmelerini yasaklamış, hattâ bu mekânların kapılarına üzerlerinde "Koyu renklilere yasaktır" yazan utanç levhaları asmışlardır!

Tarihin, çekilen bütün bu üzüntülerin acısını Meghan Markle ve soyundan gelecek olanların, yani kraliyet ailesinin talihsiz gelini Lady Diana'nın torunlarının vasıtası ile çıkartacağı belli oldu!

William Shakespeare'in meşhur "Othello"sunun 21. yüzyıl versiyonuna hoş geldiniz!

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