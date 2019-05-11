Londra polisinden yapılan açıklamada, Baker'ın sosyal medyada paylaştığı mesaja ilişkin şikayet aldıkları duyuruldu. Açıklamada, rutin bir uygulama olarak şikayetin konunun uzmanı polisler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Baker, Twitter hesabında, bir çifti takım elbise, palto ve şapka giydirilmiş bir şempanzeyle bir binayı terk ederken gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı, "Kraliyet ailesinin bebeği hastaneden çıkıyor." mesajıyla paylaşmıştı.

Irkçılıkla suçlanan Baker'ın mesajı Sussex Düşesi'nin melez olmasına gönderme olarak yorumlanmış, BBC de DJ'in işine son vermişti.

Tepki çeken mesajını silen Baker, yanlış anlaşıldığını savunarak özür içeren yeni bir mesaj paylaşmıştı.

6 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeğe, Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti.