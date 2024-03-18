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        Haberler Dünyadan Kraliyetten açıklama iddiası: Kate Middleton ile Prens William ayrılıyor mu, Kral Charles öldü mü? - magazin haberleri

        Kraliyetten açıklama iddiası: Kate Middleton ile Prens William ayrılıyor mu, Kral Charles öldü mü?

        Geçirdiği ameliyat sonrası hiç görüntü vermeyen, ortaya çıkan fotoğrafının da üzerinde oynanmış olduğu anlaşılan Prenses Kate Middleton'ın nerede olduğu hâlâ konuşuluyor. Yeni iddia, bugün kraliyet ailesinden önemli bir açıklama yapılacağı yönünde. Kraliyetten, Prens William karısını aldattığı için Kate Middleton'ın ayrıldığı ya da Kral Charles'ın ölüm haberi geleceği söylentileri yayıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:47
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        "Kraliyet açıklama yapacak"
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        İngiliz kraliyet ailesi cephesinde sular durulmuyor. Prenses Kate Middleton’ın 16 Ocak’ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olmasının ardından ortadan kayboluşu, beraberinde söylentileri getirdi. Komada olduğu, Prens William ile aralarının kötü olduğu, aldatıldığını öğrendiği için boşanacakları ve hatta Middleton’ın ölmüş olabileceği bile söylendi.

        İngiliz Ordusu’nun resmi etkinlik sayfasında Prenses’in 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı, 15 Haziran'da da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı duyurulunca söylentiler bir süreliğine kesildi.

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        FOTOĞRAF SKANDALI

        Bundan kısa süre sonra Prenses, İngiltere’de 10 Mart’ta kutlanan Anneler Günü için üç çocuğuyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve “İyiyim” mesajı verdi. Ancak işler bu fotoğrafla içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü fotoğrafın üzerinde düzenleme yapıldığı ortaya çıktı. Yeni söylentiler gecikmedi. Fotoğrafın gerçek olmadığı, yapay zeka ile yaratıldığı gibi komplo teorileri peşi sıra geldi.

        Büyük fotoğraf ajansları, üzerinde oynanmış fotoğrafı yayından kaldırdıklarını duyururken, Kate Middleton cephesinden özür açıklaması paylaşıldı. Fotoğraftaki düzenlemeyi kendisinin yaptığını söyleyen Prenses, her amatör fotoğraf meraklısı kadar bu işe ilgi duyduğunu belirterek sorumluluğu kabul ettiğini belirtti ve özür diledi. Fotoğraf, kraliyetin resmi Instagram sayfasından kaldırılmazken, Instagram da harekete geçti ve fotoğrafta “üzerinde oynanmış” olduğu ibaresine yer verdi.

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        "WILLIAM KATE'İ ALDATTI"

        Fotoğraf skandalının ardından yine sessizliğe gömülen sarayla ilgili yeni söylentiler İngiliz basınını meşgul etmeye devam ediyor. Prens William’ın karısı Kate’i aldattığı iddiaları ortalıkta dolaşırken, yasak aşk yaşadığı öne sürülen kişinin adı bile verildi. William’ın Sarah Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu, hatta bu ilişkinin başlangıcının 2019'a dayandığı, çocukları bile olduğu iddia edildi. Eski bir model olan Sarah Rose Hanbury, kraliyet ailesine yakın biri. William'ın yakın arkadaşlarından olan İngiliz yönetmen David Rocksavage ile evli. Kate ve William çiftinin, bu yasak aşkın ortaya çıkmasından dolayı boşanacakları söylentisi yayıldı.

        KRALİYETTEN AÇIKLAMA İDDİASI

        Dün gece sosyal medya, İngiliz kraliyet ailesinden ‘büyük bir açıklama’ beklendiği iddiasıyla çalkalandı. Kraliyetten nasıl bir açıklama gelecekti? Ayrılık mı ölüm mü?

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        “Kate”, “Charles”, “William” ve “Diana” isimleri, X platformunun Türkiye sayfasında bile trendler arasındaydı. Çünkü aldatma iddiası, Prens Charles tarafından aldatılan Prenses Diana’nın kaderini akıllara getirdi. William’a yönelik, tıpkı babası Charles gibi aldatma davranışı göstermesi nedeniyle tepki içeren yorumlar yapıldı. Saraydan yapılacağı iddia edilen açıklamada, Kate ile William’ın ayrıldığının söyleneceği tahmin edildi. Tabii bu tahmini daha öteye taşıyıp Kate’in ölmüş olabileceği üzerinde de çok fazla sayıda paylaşım yapıldı.

        “MARKETTE GÖRÜLDÜ”

        Açıklamanın Kral Charles’ın ölüm haberini vermekle ilgili olduğunu düşünenler de vardı. Bugün içinde kraliyet cephesinden açıklama yapılması beklenirken, İngiliz The Sun Gazetesi Prenses ile ilgili yeni bir haberi manşetine taşıdı.

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        Galler Prensesi’nin Windsor’daki evlerinin yakınında bir markette eşi Prenses William ile birlikte görüldüğü, kaynakların ifadesiyle “mutlu, sağlıklı ve rahat” olduğu yazıldı. Habere göre Prenses, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8) ve Prens Louis’nin (5) spor etkinliğini izledikten sonra alışverişe gitmişti. İddiaya göre görüntüsü, sağlık durumunun kötü olduğu şeklindeki spekülasyonları yalanlar nitelikteydi.

        Telegraph Gazetesi, Kate Middleton’ın Paskalya’da görüntü verebileceğini ve ailesiyle birlikte kilise yolundaki geleneksel yürüyüşe katılabileceğini yazdı. Ancak saray kaynakları henüz bu haberi doğrulamadı.

        Geçen pazartesi Kate Middleton, eşi William ile birlikte Windsor Şatosu’ndan ayrılırken otomobilin içinde görüntülenmişti.

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        #kraliyet
        #Prenses Kate
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        #Prens William
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