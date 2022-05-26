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Kris Jenner'dan kızı Kendall Jenner'a: Bebek sahibi olmalısın!

Kardeşlerinin aksine özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Kendall Jener, annesi Kris Jenner ile gerçekleştirdiği bir sohbet ile gündeme geldi. Ünlü model annesinin hiç beklemediği bir anda "Artık bebek sahibi olmalısın" demesi üzerine bir an neye uğradığını şaşırdı 

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  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    Şöhretlerini ve servetlerini ailece kamera karşısına geçtikleri 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şova ve onun uzantısı olan yapımlara borçlu olan Kardashian-Jenner ailesi, yıllardır en özel anlarını gözler önüne seriyor. Ancak ailenin iki üyesi, diğerlerinden daha farklı. Biri Kris Jenner'ın eski eşi Robert Kardashian'dan dünyaya gelen Rob, diğeri ise Kendall Jenner.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    Yaklaşık iki yıldır basketbolcu Devin Booker ile birlikte olan ve son dönemde sevgilisiyle birlikte sıkça objektif karşısında boy gösteren ünlü model, ailesiyle birlikte 'The Kardashians' adlı reality show için işinden arta kalan zamanlarında kamera karşısına geçiyor.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    NEREDEYSE BOĞULUYORDU
     
    Kendall Jenner, geçtiğimiz gün o yapımda annesi Kris Jenner ile arasında geçen bir konuşma nedeniyle gündeme geldi. 

    Ünlü model, annesiyle aile kurmak ve bebeklerle ilgili bir sohbet gerçekleştirdi. Bütün çocuklarının akıl hocası ve ailesinin "kanaat önderi" olarak bilinen Kris Jenner, kızı Kendall'a 26 yaşında olduğunu ve belki de artık bir bebek sahibi olmasının zamanı geldiğini söyledi. Annesinden o anda hiç beklemediği sözler duyan Jenner da içtiği kahvenin boğazına kaçması nedeniyle bir süre öksürdü.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    "YUMURTALARINI DONDURMALISIN"
     
    Kris Jenner, kızının bir bebek sahibi olmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldiğini ifade etti. Jenner sonra da ona yumurtalarını dondurmasını önerdi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kendall Jenner ise "Bu benim hayatım. Hazır olup olmadığımı henüz bilmiyorum." şeklinde konuştu. Fakat Kris Jenner, kızına "Sen doğduğunda ben senin bedenini kendi bedenimin içinde yarattım. Yani senin yumurtalarını da ben yaptım." dedi. Kris Jenner, kızını yaşı daha gençken bir an önce yumurtalarını dondurmasının iyi olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    KOURTNEY'DEN ÜÇ TORUNU VAR
     
    Kendall Jenner dışında Kris Jenner'ın bütün çocukları onu anneanne ve babaanne yaptı. En büyük çocuğu Kourtney Kardashian'ın Scott Disick ile ilişkisinden Mason, Penelope ve Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor. Kris Jenner, yıllar önce de Kourtney'i Scott Disick ile evlenmesi için ikna etmeye çalışmıştı. Fakat Kourtney Kardashian, Disick ile yollarını ayırmıştı. Kardashian, geçtiğimiz hafta da müzisyen Travis Barker ile evlenmişti.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    KIM KARDASHIAN DÖRT ÇOCUK ANNESİ
     
    Kim Kardashian'ın ise rapçi Kanye West ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor. Kim Kardashian, West ile birlikteliği sırasında ikisi biyolojik, diğer ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmuştu. İkilinin; North, Saint, Chicago ve Psalm West adında dört çocuğu bulunuyor.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    KHLOE BİR ÇOCUK ANNESİ
     
    Kris Jenner'ın bir diğer kızı Khloe Kardashian'ın ise Tristan Thompson'dan True adında bir kızı bulunuyor.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    KYLIE İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
     
    Jenner'in en küçük kızı Kylie Jenner, rapçi Travis Scott ile ilişkisinden 4 yıl önce ilk çocuğu Stormi'yi dünyaya getirmişti. Çift, geçtiğimiz şubat ayında da adını 'Wolf' olarak açıklayıp sonra da değiştirdiklerini duyurdukları ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    OĞLUNDAN DA BİR TORUNU VAR
     
    Kris Jenner'ın tek erkek evladı Rob Kardashian ise olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Blac Chyna'dan bir kız çocuk babası oldu. Gerçek adı Angela Renee White olan Blac Chyna ile Rob Kardashian'ın kızı Dream 5 yaşında.
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

    KURALLARINI DEVIN BOOKER İÇİN ESNETTİ
     
    Kris Jenner'ın bir bebeği olmayan tek çocuğu ise Kendall Jenner. Yaklaşık iki yıldır basketbolcu Devin Booker ile birlikte. Genellikle özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Kendall Jenner, bu kez kurallarını biraz gevşetti. Jenner, zaman zaman sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. 
  • Kris Jenner'dan Kendall Jenner'a: Artık bebek sahibi olmalısın!

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