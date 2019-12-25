Dünyanın en genç zengin kadını olan Kylie Jenner, YouTube hesabından paylaştığı bir video ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Jenner, annesi Kris Jenner'ın 1,5 yaşındaki torununa gönderdiği devasa bir oyuncak evle sosyal medyaya damga vurdu.

Birkaç ay önce Kylie Jenner ile yollarını ayıran ünlü rapçi Travis Scott ise kızı Troll'leri çok sevdiği için eve kocaman bir Trol oyuncağı gönderdi.

Geçtiğimiz gün evde yılbaşı dekorasyonundan bahsettiği bir videoyu takipçileriyle paylaşan genç milyarder, annesi Kris Jenner'ın torununa hediye ettiği gerçek bir ev boyutunda olan oyuncak evi de gösterdi. Büyükanne, henüz 1,5 yaşındaki Stormi'ye Noel hediyesi olarak gönderdiği evle sosyal medyaya damga vurdu.

Bütün çocukların hayallerini süsleyen bu oyuncak evin altında duygusal bir anının olduğu ortaya çıktı. Kylie'nin de küçükken bir minyatür oyun evine sahipmiş. Büyükanne de bu yüzden, torunu için gerçek boyutlarda bir oyun evi yaptırmış. Kris, Kylie'nin çocukluk anılarını hatırlayarak, "Şimdi ikiniz de aynı hatıralara sahip olacaksınız” dedi. Hediyeyi gören küçük Stormi, evi görünce çok sevindi.