5 | 7

Bu arada Kardashian Jenner ailesine yönelik olarak "Hiç değilse ailenin genç kuşaklarını böyle marka peşinde koşan, ünlü olmak için elinden geleni yapan insanlar yerine eğitimli bireyler olarak yetiştirmeye çalışsalar" eleştirisi yöneltildi. Görüntülerle ilgili sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler de " Sanki seneye de giyer diye bir beden büyüğünü almış" diyerek esprili bir şekilde görüş bildirdi.