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Ekranların sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’de, bugün farklı bir heyecan vardı. Yeni hafta, yeni yarışmacılarla birlikte 200. bölüm sevinci de bir aradaydı.

200. bölümün yeni yarışmacıları kuaför Erbil Çaylak ve makyöz Merve Hasbutcu oldu. İkili yarışmaya iddialı girdi. Merve, hedefindeki ismin Buse olduğunu açıkladı.

AİLELER TANIŞTI

Güne damgasını vuran olay ise Hasan ve Aslı’nın birbirlerinin aileleri ile tanışma görüntüleri oldu.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!