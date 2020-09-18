Kuaförüm Sensin'de 'boya' günü!

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Perşembe günü saçları kesilen modeller bu kez yeni saç renkleri için kuaförlerine saçlarını emanet etti. Aynalar masalardan kalktı, 4 model için de boya renkleri podyuma çıkana kadar sürpriz oldu.

Modeller çiçek detaylı makyaj ve elbiselerinin yanı sıra yepyeni saç renkleri ile de jürinin beğenisi kazandı.

Çekişmeli rekabette hafta boyunca en yüksek puanları alan Taner, Aslı ve Zümrüt 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;