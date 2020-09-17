Kuaförüm Sensin'de saç kesim günü!

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Kuaförüm Sensin'de haftalar sonra yeniden başlayan saç kesim değerlendirmesi için hem modeller hem de kuaförler çok heyecanlıydı!

Takımlar kesim gününe özel "taşlı makyaj ve mini etek" kombini için modellerini hazırdı. Saçlar daha kesilmeden kuaförü Eylem ile pazarlığa başlayan Şerife ilk makas darbesinin ardından adeta deliye döndü ve gözyaşlarını tutamadı.

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışta tüm modeller yeni saçlarıyla finalde jürinin karşısına çıktı. O ana kadar aynaya bakmayan modellerin yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Kesim gününün gözü yaşlı ismi Şerife ise bu kez aynadaki haline hayran kalarak herkesi şaşırttı.

Heyecan dolu yarışmanın gün birincisi Taner, Aslı ve Zümrüt oldu!

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;