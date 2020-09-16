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Kuaförüm Sensin'de meditasyon molası!

Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'de, son zamanlarda sinirli çıkışları ile dikkat çeken Tayfun'a Zümrüt'ün meditasyon önermesi, stüdyoda eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Jüri üyesi Işıl Reçber'in yönlendirmesi ile yarışmacılar çekişmeli mücadeleye ufak bir mola verdi

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin'de birincilik yarışı rekabeti ateşledi, sert tartışmalar artınca ekip çareyi meditasyon ile rahatlamakta buldu. Eğlenceli sohbetlerle renklenen ve eğitici bilgilerle zenginleşen programda, günün konsepti at kuyruğu, neon makyaj ve pantolon şıklığıydı.

Finale doğru stres tüm yarışmacıları sardı. Son günlerde sinirli çıkışlarıyla dikkat çeken Tayfun’a, Zümrüt’ün meditasyon önerisi, stüdyoda eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Jüri üyesi Işıl Reçber’in yönlendirmesi ile tüm ekip, yarışa ufak bir nefes molası verdi. Zümrüt’e modellik hayali için destek olmaya söz veren Fatih Ürek’in mini “catwalk” dersi ise görülmeye değerdi. Keyifli geçen yarışın gün birincisi Taner, Aslı ve Öznur oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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