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Kuaförüm Sensin'de çekişmeli anlar!

Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'de gün, heyecanlı bir düello ile başladı. Öncü ve Bilal'in çekişmeli iddiasında diller sustu, eller konuştu. Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de yeni gün heyecanlı bir düello ile başladı. Öncü ve Bilal arasında yaşanan iddialaşma sonunda bugün diller sustu, eller konuştu. Çekişmeli geçen düellonun sonunda Adnan Serter kazananın Öncü olduğunu açıkladı.

Günün en çok konuşulan ve tartışılan ismi ise yeni model Melisa oldu. Rakiplerine eleştiriler yağdıran Melisa’nın çıkışları, her konuda tartışan modeller arasında güç birliği yapılmasına neden oldu.

Gün sonunda Öncü, Özlem ve Selen en düşük puanla sonuncu olurken, Songül, Yağmur ve Melisa ikinci günlerinde en yüksek puanı alarak gün birinciliğini hak etti.

'Kuaförüm Sensin' yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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