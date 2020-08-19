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Kuaförüm Sensin’de bugün tansiyon hiç düşmedi. Günün konsepti 2020 gelin saçı, makyajı ve stil gelinliklerdi. Üst üste alınan düşük puanlar Özcan, Dilek ve Ezgi arasında gerilime neden oldu.

Ezgi ağlarken, Özcan’ın yarışmadan gitmek istediğini söylemesi Diva Bülent Ersoy’u çileden çıkardı. Heyecanın zirve yaptığı gün finalinde kıyasıya rekabetin sürpriz birincisi, son günlerdeki başarılı sunumlarıyla yükselişe geçen Kaan, Ece ve Gizem oldu.

Makyajın prensi Seçkin Süngüç, yaz sıcaklarında göz makyajının akmasını önleyecek çok özel göz bazı tarifini de Kuaförüm Sensin izleyicileri için uygulamalı olarak anlattı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;