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Kuaförüm Sensin’de bugün hem sevinç hem gözyaşı bir arada yaşandı.

Yarışmanın sevilen ve başarılı isimlerinden Bilal, üçüncü kez baba olacağı müjdesini verdi. Bilal’in "hamile saç, makyaj ve giyim" konseptinde verdiği güzel haber, herkesi mutlu etti. Hem jüri üyeleri hem de rakipleri bebek haberi için Bilal’i tebrik etti.

Üçüncü kez baba olacak olan Bilal duygularını anlatırken, babasını yakın zamanda kaybeden Selen gözyaşlarına hakim olamadı. Vefatından önce çok sık iletişim kurmadığı babası ile ilgili pişmanlığını dile getiren Selen gözyaşlarına boğuldu. Selen’in ağlaması ile stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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