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Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar yaşandı. Rekabetin giderek arttığı yarışmanın bu bölümünde günün konsepti eski sevgili ile buluşma olunca konu da aşktan ve hayal kırıklıklarından açıldı.

Sert mizacı ve güçlü duruşu ile dikkat çeken yarışmacılardan model Çiğdem, yaşadığı aşk acısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hayal kırıklığının yarattığı üzüntüyü hala atlatamayan genç kadın hissettiklerini anlatırken hem kendi ağladı hem de stüdyodakileri ağlattı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;