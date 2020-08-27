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Kuaförüm Sensin'de hafta finali yaklaştıkça heyecanın da stresin de dozu arttı. Günün en önemli gelişmesi, Büşra'nın yayına çıkmaktan vazgeçerek ekip arkadaşları Kaan ve Tuğçe'yi yalnız bırakması oldu.

Ekip içinde yaşanan tartışma nedeniyle Büşra'nın yarışmadan ayrılışı, takımlar arası güç dengesini bozsa da Kaan saç ve makyajda tek başına başarılı bir mücadele verdi.

Heyecan dolu perşembe gününe damgasını vuran tartışma ise Özge ve Çiğdem arasında yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan Çiğdem, jüri karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Rekabetin alevlendiği Kuaförüm Sensin'de Seçkin Süngüç ve Adnan Serter hanımlara özel verdikleri pratik ve faydalı önerilerle yine beğeni topladı.

Seçkin Süngüç evde yapılabilecek bir tarifle BB krem hazırlarken, Adnan Serter de keratin saç bakımı uygulamasına dair önemli püf noktalarını paylaştı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.45’te Show TV’de!

İşte o anlar;