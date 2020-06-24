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Kuaförüm Sensin'de gerilim dolu anlar!

Ekranların sevilen programı Kuaförüm Sensin'de bugün yarışmacılar arasındaki gerilim had safhadaydı. İstediği puanı alamadığını ve bu yüzden yarışmak istemediğini söyleyen Zeynep'e sert tepki Bülent Ersoy'dan geldi. Kuaförüm Sensin, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30'da Show TV'de!

Kuaförüm Sensin, Show TV
HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin’de yine rekabetin yarattığı gerilim had safhadaydı. Yarışmanın yeni takımından makyöz Zeynep aldıkları düşük puanlar nedeniyle önce modeli ile tartıştı, ardından da sonuçların açıklanmasıyla jüriye isyan etti.

Düşük puan aldığı için yarışmak istemediğini söyleyen Zeynep’e en sert tepki Diva Bülent Ersoy’dan geldi. Zeynep’e yarışmanın ciddiyetini ve ekip olmanın önemini hatırlatan Bülent Ersoy, takımını zorda bırakan yarışmacıya anlayış gösterilmeyeceğini söyledi.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

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