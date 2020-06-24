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Kuaförüm Sensin’de yine rekabetin yarattığı gerilim had safhadaydı. Yarışmanın yeni takımından makyöz Zeynep aldıkları düşük puanlar nedeniyle önce modeli ile tartıştı, ardından da sonuçların açıklanmasıyla jüriye isyan etti.

Düşük puan aldığı için yarışmak istemediğini söyleyen Zeynep’e en sert tepki Diva Bülent Ersoy’dan geldi. Zeynep’e yarışmanın ciddiyetini ve ekip olmanın önemini hatırlatan Bülent Ersoy, takımını zorda bırakan yarışmacıya anlayış gösterilmeyeceğini söyledi.

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İşte o anlar;