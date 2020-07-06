HABERTURK.COM

Eski yarışmacılardan yaptıkları işlerle beğeni toplayan Tayfun ve Serap, Kuaförüm Sensin’e yine iddialı bir dönüş yaptı.

Sevilen isimler Aytekin ve Dilek de bu kez ekip olarak tekrar yarışmada yerini aldı.

Haftanın ilk konsepti de yarışmacılar için bir hayli zorluydu. Ekipler modellerini, Diva Bülent Ersoy’un karşısına Bülent Ersoy’un tarzıyla çıkardı. Konsept kendi tarzı olunca, Diva’nın eleştirileri de sert oldu!

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;