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Kuaförüm Sensin'de kıyasıya rekabet

Kuaförüm Sensin'de haftanın finali yine çok çekişmeli geçti. Kuaförler ve makyözler hem rakiplerinden hem de jüri üyelerinden yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı

Kuaförüm Sensin

Hafta boyunca modeli ile sorun yaşayan Sıla'nın sinirleri daha fazla dayanmadı ve günlerin birikimiyle modeliyle sert bir tartışmanın içine girdi.

Kesimden sonra boya konusunda da Sıla'ya güvenmeyen ve diğer yarışmacıların yorumlarından etkilenen model Gülendam, ağlayarak koltuktan kalktı. Zamanla yarışan Sıla final günü zor anlar yaşadı. Haftanın en düşük puanını alan Berk ve Merve gözyaşları içinde yarışmaya veda ederken, yarışmaya hızlı bir giriş yapan Bilal ve Buse, ilk haftadan 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;

 

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