Kuaförüm Sensin'de romantik anlar!

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Evlilik yıl dönümünü unutan Sevda, eşi Ercan’ı elinde yüzükle karşısında görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. 13 yıllık evli olan çiftin romantik kutlaması renkli görüntülere sahne olurken Sevda’nın ekip arkadaşı Hatice ise kendine has tepkileri ile yüzleri güldürdü.

Keyifli sohbetlerin ve kahkaha dolu anların yaşandığı programda modeller birbirinden güzel sunumlarla jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. Kıyasıya rekabette günün tarzıyla en beğenilen ekibi Tayfun, Serap ve Çiğdem, birinciliğin sahibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;