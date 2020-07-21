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Kuaförüm Sensin’de yine bol tartışmalı bir gün geride kaldı.

Başarılı olmak ve yüksek puan almak isteyen ekipler rakipleri bıraktı, kendi içinde tartışmaya başladı. Kılıçlar ilk olarak Özlem ve ekibi arasında çekildi. Özellikle Engin ve Özlem arasında sert tartışmalar yaşandı.

Asıl kıyamet ise değerlendirmede koptu. İlk hafta kuaförü ve makyözü ile başarıyı yakalayamayan ve ikinci şansını iyi değerlendirmek isteyen Çiğdem, düşük puanlar alınca hem ağladı hem de ekibini suçladı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;